TEST: Tréninková maska Elevation Training Mask 2.0 ‒ méně vzduchu, více efektu

Někteří výrobci nebo prodejci neochvějně tvrdí, že používání masky simuluje řídký vzduch ve vysokých nadmořských polohách. Chmmm, já bych tomu tak úplně nevěřil. Princip tréninkových masek spočívá v tom, že jednoduchým mechanickým způsobem ztěžují přísun vzduchu (nikoli kyslíku, který je jen jednou ze součástí vzduchu) do vašich plic. Poměr dusíku, kyslíku, vodních par, CO2 a dalších se v celkovém mixu nezmění. Nejde tedy o snižování poměru kyslíku, jen se vám bude hůře dýchat, každý nádech bude stát více energie.

Představit bychom si to mohli na jednoduchém příkladu: Vezmu whiskey, řekněme, že se 40 % alkoholu. Budu ji pít brčkem. Bude se mi pít hůře, budu muset víc sát. V okamžiku, kdy se mi dostává do pusy, je to stále whiskey se 40 % alkoholu, nebo je to pivo s obsahem 5 % alkoholu? Pokud chceme tělo uvyknout na velké nadmořské výšky, musíme jezdit do velkých nadmořských výšek. Nebo si alespoň koupit některou z příšerně drahých pomůcek, které opravdu dokáží snížit poměr kyslíku ve vzduchu.

Tréninková maska Elevation Mask 2.0

archiv autora

Horolezci vědí, že aklimatizace trvá mnohem déle než nějakých 20 minut, které věnujete tréninku s maskou. Pokud by maska fungovala stejně jako Himaláje, i tak bychom ji museli mít na sobě dlouhé hodiny každý den po delší dobu, případně ji mnoho dní nesundávat vůbec. Neříkám, že masky v tomto směru nefungují vůbec, jejich přínos k množení červených krvinek ale zdaleka nebude tak velký jako u samotného pobytu ve výšinách.

Tréninkové masky ovšem mají jiné přínosy. Především představují už zmíněnou pozitivní změnu v našem tréninku. Tím, že nám dýchání značně ztíží, pomohou trénovat náš kardiovaskulární systém (srdce musí pumpovat rychleji, aby zajistilo zásobování kyslíkem) a posílí naše dýchací svalstvo. Také se nejspíš přihodí i to, že se podvědomě budeme na dýchání více soustředit, hrudník se bude roztahovat více a z dlouhodobějšího hlediska může dojít k nárůstu objemu vzduchu, který do plic dokážeme nabrat na jeden nádech. A to určitě vůbec není málo. Zařazení pár tréninků s maskou do měsíce může představovat vítanou změnu i impuls k posouvání vašich hranic. Navíc při nedostatku času můžeme maskou zvýšit intenzitu tréninku a zkrátit tak celkový čas potřebný na jednotku při zachování celkového energetického výdaje. Výrobce tvrdí, že trénink s maskou za 20 minut nahradí hodinový trénink bez masky. To už posuďte sami, určitě bude záležet na nastavení ventilů i vaší míře nasazení.

Tréninková maska Elevation Mask 2.0 - detail zadního zapínání.

Masku Elevation z největší části tvoří příjemný černý neopren, který se lehce přizpůsobuje tvaru obličeje i hlavy. Princip nasazování je v zásadě shodný s nasazováním například šátku „na piráta", pouze s tím rozdílem, že neoprenové konce na sobě mají suchý zip. Tím můžete masku dotáhnout na obličeji dle potřeby. Součástí balení je zároveň pružný pásek také se zakončením na suchý zip, kterým můžete masku doplnit a zajistit ji tak ještě více proti případnému posouvání během prudších pohybů a podobně.

Tréninková maska Elevation Mask 2.0 - detail uchycení přídavného pásku.

Uvnitř masky najdete jednodušší gumový náustek s přehrnutým okrajem pro lepší zatěsnění kolem nosu a úst. Z náustku vedou tři ventily. Ten prostřední je vydechovací, slouží k odvodu vydechnutého vzduchu pryč. Dva postranní, také jednostranné ventily jsou ventily nádechové. Těmi proudí vzduch k vašim ústům a nosu. V krabici najdete hned tři páry těchto ventilů, které lze měnit.

Tréninková maska Elevation Mask 2.0 - balení obsahuje tři sady ventilů – se čtyřmi, dvěma a jedním otvorem.

Každá dvojice má jinou propustnost, takže výměnou, případně kombinací dvou různých ventilů můžete ladit náročnost cvičení. Další level spočívá v otočení membrány v jednom z nadechovacích ventilů tak, že jej přeměníte na vydechovací. Vzduch k vám pak bude proudit do masky jen jediným ventilem a cvičení bude ještě těžší. Celkově tak můžeme použít ventily ve dvanácti smysluplných kombinacích. To je určitě dost na to, abychom postupným tréninkem dokázali téměř plynule zvyšovat jeho náročnost.

Tréninková maska Elevation Mask 2.0 - pohled dovnitř.

Údržba se provádí jemným omytím vodou a mýdlem. Případně lze použít i desinfekční prostředky. U nich ale raději na etiketě ověřte, že nepoškozují umělé povrchy. Masek je dnes na trhu celá řada. Tato patří k těm levnějším, stojí necelých 900 korun. Po pravdě řečeno mezi ní a většinou ostatních za ceny i nad 2000 korun prakticky nelze najít žádný podstatný rozdíl. Maska se dobře přizpůsobí, dobře těsní a při použití doplňkového pásku přes hlavu skvěle drží.

PLUSY malá, lehká, skladná příjemný materiál neomezuje výhled v balení 3 sady ventilů (možnost 12 úrovní zátěže) MINUSY po delším používání náročnější údržba HMOTNOST 138 gramů CENA lehce pod 900 korun

Pokud by někdo uvažoval o tom, že tréninkovou masku nahradí klasickou vojenskou protiplynovou maskou, je to v zásadě také možné. Například cena české M10 se v bazarech pohybuje kolem 200-300 korun včetně brašny. Má to ale několik nevýhod: hůře se udržuje, je větší a těžší, dost omezuje výhled (na rozdíl od tréninkové masky ji máte přes celý obličej; tréninková maska zrak nijak neomezuje).

Tréninková maska Elevation Mask 2.0 - porovnání s klasickou plynovou maskou M10M.

