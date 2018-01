TEST: Běžecké krosovky Mizuno Wave Daichi 2 ‒ bota mocných spárů

Daichi (výslovnost [daiči]) znamená japonsky Země. Ačkoli bota stejného jména vypadá ve svém novém provedení poněkud kosmicky, zároveň se hrdě hlásí ke svému pozemskému původu. A zároveň jako by tím naznačovala, že se nemáme bát ani té země s malým „z", která se tak často proměňuje v bahno.

Daichi je botka do nepohody. V případě nouze se vám s ní docela dobře poběží i na asfaltu, ale v terénu s ní užijete mnohem více legrace. Pro terén byla zrozena. Tomu nasvědčuje už její podrážka. Když se na ni zahledíte, hned napoprvé vám bude jasné, že tohle je bahenní predátor. Zuby a výstupky oplývají ostrými hranami do všech směrů, jemné výstupky mají napomáhat zachytit se na čemkoli podobně, jako to dělají drápy šelem. A logo pneumatikového tlouštíka Michelina na patě jako by mělo dodávat další jistotu zázemí jinak ostříleného výrobce automobilových pneumatik.

Podrážka je tvrdá a tuhá, jak to má do těžkého terénu být. Mezipodešev naopak měkká a hýčkající, aby klouby tolik netrpěly. A pod patou najdete obligátní mizunovskou tuhou plastovou vlnu zajišťující stabilitu a zároveň flexibilitu v jediném žádoucím směru.

Svršek boty je ještě ukázkou klasické poctivé práce s jehlou a nití. Mnoho různých materiálů se na botě schází dohromady, aby vytvořily odolnou, a přesto příjemnou terénní botu s vyztužením špičky i paty. Bota i přes svůj tlustší svršek slušně dýchá a její zvenčí robustní konstrukce se snaží zevnitř být k běžci přívětivá. K tomu přispívá vyměkčení kolem paty a kotníků stejně jako široce otevřený nárt s vloženým širokým měkkým jazykem. Ten je sice přišit pouze na spodní straně, ale na svém místě jej přidržuje dvojice ještě navíc zdvojených průvlaků pro široké tkanice čočkovitého průřezu. Takže jazyk sedí na svém místě velice dobře.

PLUSY spolehlivá treková podrážka odolný a zároveň dobře ventilující svršek pohodlí uvnitř boty nadstandardní reflexe pevný jazyk MÍNUSY reflexe není na patě drobné zoubky se rychle obrušují HMOTNOST 318 gramů CENA kolem 2500 korun

I zvenčí vás ale má svršek čím překvapit. Nejspíš až při použití ve tmě si všimnete, že pod jemnou síťovinou svršku se ukrývají velice štědře rozložené plochy materiálu reflexní povahy. Snad jen drobným smítkem na jinak skvělé záležitosti je fakt, že zrovna přímo na patě reflexe chybí.

Britský magazín Men’s Running zvolil na sklonku loňského roku Mizuno Wave Daichi 2 jako nejlepší trailovou botu a zároveň jako botu s nejlepším poměrem cena/výkon v sektoru trail.

Daichi je houževnatá bota, která se hned tak něčeho nelekne. Běh lesem, blátem, polem, nepolem, po kamenech i mokrou trávou či listím zvládala s bravurou. Na to, jak poměrně dobře odvětrává, je vcelku odolná proti průsaku vlhkosti například právě z bahna, což jsem velmi ocenil. Plusem je určitě i její dlouhodobá pohodlnost. Opravdu různorodě pojednané špunty podrážky se dokáží dobře zakousnout do podkladu v jakémkoli směru. Drobounké špuntíky na koncových plochách větších zubů dobře držely i na velmi kluzkých mokrých kamenech a podobně. Zároveň se ale také nejsnáze obrušují, takže po cca 100 km jich zhruba třetina zmizela v nenávratnu. Trakce na extrémně náročném podkladu se tak trošinku zhoršila.

