Do Česka se ženou bitvy plné krve. Hrozí vážná zranění, s krásou to nemá nic společného, distancuje se ČBA

Prezident ČBA Marek Šimák se k celé situaci vyjádřil i pro Sport.cz. „Dlouhou dobu se pravidla upravovala a vymýšlely se rukavice. Je tam obrovský dlouhodobý proces pro to, aby se boxeři nezranili. Jde o zdraví boxera," upřesňuje. „Jde o to, pod jakou budou asociací, jak funguje pojištění lidí a podobně. Zřejmě budou podepisovat revers, když do toho jdou bezhlavě," myslí si.

„Box je nebezpečný sport, když se dělá 'amatérsky'. Když nejsou pořádné zdravotní prohlídky a celkově na to box není v obraně připravený. Po technické, taktické i psychické stránce musí být příprava maximálně komplexní. Na tohle ti kluci připravení nejsou, především bez rukavic. To se dělalo kdysi dávno, když ještě rukavice neexistovaly. Byly to krvavé řežby. Chápu lidi, co chtějí vidět krev, ale s krásou boxerského sportu to nemá nic společného," doplňuje.