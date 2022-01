Těžkotonážníkovi by tak smlouva vypršela v prosinci příštího roku, avšak vzhledem k tomu, že si několik týdnů před zápasem s Ganem poranil koleno, je ve hře varianta, že se do té doby v kleci již neobjeví. "Před třemi týdny jsem si zničil koleno. Kompletně jsem si potrhal vnější postranní vaz (MCL) a s tím i přední zkřížený vaz. Byl jsem blízko tomu, abych zápas zrušil, ale nešlo to," prozradil Ngannou.

Co bude dál, není jasné. V posledních měsících se hovoří o přechodu do boxerského ringu, což Ngannou potvrdil. Žádné finální stanovisko však nepřišlo. „Je to možnost, kterou musím před koncem kariéry udělat. Měl bych o tom začít přemýšlet," vyjádřil se Ngannou. Tomu navíc pás šampiona nepředával prezident Dana White, nýbrž matchmaker Mick Maynard. I to může být jasným důkazem sporu mezi kamerunským zápasníkem a šéfem slavné UFC. Je tak vysoce pravděpodobné, že se dohody mezi oběma stranami ani nedočkáme.