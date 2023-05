Pidcock potřetí triumfoval, nejlepší bikerkou v Novém Městě byla Pieterseová

"Jsem ráda, že to mám za sebou. Byl to strašně rychlý a těžký závod, v posledním kole jsem už byla gumová a měla jsem namále, abych nespadla. Výsledek nevypadá skvěle, ale startovní pole je stále kvalitnější a ztráta nenarůstala," řekla novinářům Čábelická.

V polovině závodu ale měla Richardsová defekt, a když čekala na výměnu zadního kola, přehnaly se kolem ní nejen Ferrandová-Prévotová s Pieterseovou, ale i několik dalších závodnic. A jen co naskočila znovu na kolo, musela ještě vyřešit potíže s řetězem. Přesto se nakonec prodrala na čtvrté místo a dojela do cíle pět sekund po Lecomteové.

Triumf tak oslavila hned při svém prvním startu mezi elitou. "Vůbec nevím, co se to dneska stalo," uvedla nevěřícně Pieterseová. "Většinou mívám dobré starty, ale dnes to bylo na startu opravdu hodně rychlé. Pár okruhů jsme pak jely o druhé místo, když jsme se dostaly před Evie a šla jsem do vedení, snažila jsem se pak hlavně zůstat v klidu," dodala Pieterseová.