Ogbu se chystá na premiéru za Slavii, měl by hlídat nejlepšího střelce ligy

Čerstvě třiadvacetiletý Nigerijec hrál v Norsku naposledy soutěžní duel na začátku listopadu před mistrovstvím světa. V tom by problém nebyl, tak to měli všichni. Jenže ve skandinávské zemi tím skončila sezona a nová se rozběhne až v dubnu, takže tréninkový režim měly tamní týmy úplně jiný než třeba hráči v českých klubech. To je případ i zázračného devatenáctiletého záložníka Christose Zafeirise, jenž svůj přestup z Haugesundu do Edenu stvrdil pár hodin před zápasem s Jabloncem.