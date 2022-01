Točí se Děti Nagana. Hašek si ve filmu střihne roli, do kin půjde na 25. výročí triumfu

Zatím to bylo téma, kterému se - až na pár dokumentů - filmoví tvůrci vyhýbali. Teď se ale začíná natáčet snímek, jenž má slavný hokejový triumf z Nagana přímo v názvu. Do kin bude uveden příští rok v únoru, symbolicky 25 let od olympijského vítězství a roli si v něm střihne dokonce i hlavní tvář tehdejšího úspěchu, brankář Dominik Hašek.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dominik HašekFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Reklama