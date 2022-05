Perušič se Schweinerem si Skybally Itala Carambuly pohlídali: Byli jsme moc dobře připravení od trenéra

Perušič se Schweinerem nedokázal zkrotit jediný, který z velké výšky dopadl k zadní čáře, navíc mezi českou dvojici. „Trochu si to jedno eso vyčítám, Jinak jsme jeho servis odpřijímali dobře a jeho hlavní zbraň, nebo ta jeho nejpopulárnější zbraň, nebyla zase tak účinná," říkal po druhé turnajové výhře až v tiebreaku 2:1 (-19, 18, 19) Ondřej Perušič.

Vypadá to, že si v dramatických koncovkách libujete?

Perušič: Vypadá to tak, ale je to krajně nedobrovolné. Rozhodně jsme nechtěli hrát zase takhle dlouhý tiebreak. Pár chyb v prvním setu a v tiebreaku nás zase poslalo do velmi vyrovnané a náročné koncovky. Jsem rád, že jsme ji tentokrát zvládli. A můžeme bojovat o postup ze skupiny v posledním zápase proti Španělům.

Carambulův servis jistě znáte, hodně ho různě mění, nicméně to nevypadalo, že byste s ním měli znatelnější problémy?

Schweiner: Byli jsme moc dobře připravení od trenéra. Věděli jsme o všech typech servisů. Některé se nám podařilo přihrát lépe, některé hůř.

Perušič: Některé se trenér dokonce pokusil simulovat i na tréninku.

Schweiner: A možná tady ještě na trubkách najdete balońy, jak to zkoušel (smích). Ničím nás Carambula nepřekvapil, tohle hraje dlouhodobě a je v tom dobrý. My naštěstí na příjmu odehráli dobrý zápas a zvládli jsme to.

Byl jeho vysoký servis ve větru nepříjemnější?

Perušič: Umí s tím velmi dobře pracovat právě ve větru. Na to jsme si museli zvyknout, odhad na míč je takový těžší. Druhá věc, co není na první pohled tak patrná, ale je s jeho servisem spojená, je změna rytmu, oproti standardnímu, rychlejšímu podání. Mají to i jako taktický prvek do následné obrany, než aby vyloženě chtěli skórovat servisem.

Zkoušeli jste si někdy tohle podání?

Perušič: Ano, se střídavými úspěchy.

Schweiner: Řekněme, že ta procenta jsou poměrně nízká, co se týče jen trefení areálu.

Perušič: David třeba na Varenské (sportovní centrum v Ostravě - pozn. aut.) ve středu při rozcvičce málem zabil našeho čtvrtečního soupeře z Brazílie na kurtu, který byl za ním a ještě vlevo. Řekněme, že bychom ten kurt potřebovali všude okolo sebe, abychom tento servis mohli dávat dlouhodoběji.

Padalo vám to jako klacky v Mrazíkovi?

Schweiner: Přesně tak... (smích)

Je těžké to odhadnout, kam míč spadne, když má velkou rotaci?

Perušič: Zkouší různé rotace a když hodně fouká, třeba z boku, tak v tu chvíli on umí ten servis opravdu vystřelit. Viděli jsme to mnohokrát. Mám v hlavě jednu výměnu v Číně, kdy servis vystřelil tak, letěl třeba pět sedm metrů mimo hřiště. Francouz na příjmu si stoupnul na lajnu, dal bagr a ten servis mu zahučel pod ruce přímo na čáru. Opravdu s tím umí dobře pracovat. I během zápasu bylo vidět, že je neskutečně technicky nadaný, ižná nejšikovnější hráč, co teď na Tour je. A jejich styl hry je na tom založený.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David SchweinerFoto : Jaroslav Ožana, ČTK

Na vás to nestačilo...

Perušič: Někdy ne, někdy jo. Jsem rád, že nestačilo. Když nefouká tolik, tak se mu to tolik nevyplatí. V tiebreaku nějaké servisy i zkazil, myslím si, že se mu to potom už přestalo vyplácet. Ale on je poměrně chytrý hráč a přešel na jiný typ servisu, měnil rytmus hry.

K postupu ze skupiny potřebujete porazit španělskou dvojici Herrera, Gavira, která dosud neprohrála. Bude to složité?

Perušič: Jsem rád, že jsme se vrátili do turnaje a máme možnost proti Španělům postoupit ze skupiny. Bude to hodně zajímavý zápas, protože s nimi hodně často trénujeme, trávíme spolu poměrně velkou část zimní přípravy a hrajeme proti sobě přátelské zápasy. Soutěžní mač jsme proto sobě ještě nehráli. Bude to poprvé naostro. Jejich hra je hodně založená na podání. Když budou podávat dobře, bude to těžký soupeř, pokud jim ten servis nepůjde, tak máme šanci vyhrát.

Odpoledne má přijít déšť, co to pro vás znamená?