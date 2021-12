Mistr světa předvedl neuvěřitelnou exhibici. Tohle ještě nikdo před ním nedokázal

Mistr světa si poradil také v námořním přístavu v Duisburgu, který si přeměnil na freestylovou dráhu. Na svém stroji doslova létá přes, pod a mezi pohybujícími se přepravními kontejnery. Předvede také seskok z deseti metrů do nákladového prostoru lodi nebo při jednom ze salt se dotkne zadním kolem spodní části kontejneru visícího 12 metrů nad zemí.

Ackermann je držitelem devíti světových rekordů, titulu mistra světa a vítěz X-Games. Dechberoucí triky začal vymýšlet a předvádět v době, kdy se kvůli koronaviru rušily soutěže. Jeho heslo zní „Go big or go home" a řídí se jím do puntíku.