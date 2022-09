Životní úspěch! Krajčovič se dostal poprvé na stupně vítězů v závodě MS ve flattracku

Flattrack je americkou variantou tradiční ploché dráhy. Do areálu v Pardubicích dorazilo na tři desítky jezdců z jedenácti zemí světa. „Souboje byly kolo na kolo a loket na loket. Došlo také na pády, ale mě se naštěstí kolize vyhýbaly," oddechl si Krajčovič, který vyhrál hned svojí první jízdu. V dalších třech v základní části bral vždy druhé místo, což mu stačilo na postup do finále z druhé příčky.

„Strategie byla jasná – co nejlépe odstartovat, vyhnout se větším soubojům. Věděl jsem, že když se zbytečně do něčeho nezapletu, tak rychlost na to jet s nejlepšími mám," dodal Krajčovič, který funguje také v dakarském týmu ORION – Moto Racing Group.