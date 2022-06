Moderní pětibojařka Křenková si třináctým místem vylepšila maximum ve Světovém poháru

"Jsem moc spokojená. Jsem ráda, že jsem se vůbec dostala do finále," řekla Křenková v nahrávce pro média. "Začínali jsme koňmi, to bylo trochu náročnější, neměla jsem tak šťastný los jako v semifinále. Ale dopadlo to dobře, sice se dvěma shozy, ale dojela jsem. Zbytek už šel dobře. Tentokrát se povedla střelba," hodnotila.