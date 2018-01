Zápasil v kleci, hrál za reprezentaci a teď bojuje o návrat do velkého fotbalu. Uspěje v Příbrami?

Pro fotbalové příznivce jde o zajímavou a překvapivou novinu. Druholigová Příbram by mohla na jaře využít v boji o návrat mezi elitu svého odchovance Miroslava Slepičku! Šestatřicetiletý útočník, který má na kontě i dva starty za národní tým a v listopadu 2016 se dokonce postavil do klece v zápase MMA, se v mateřském celku pokusí o návrat do velkého fotbalu! O jeho testování Středočeši informovali na svých oficiálních internetových stránkách.