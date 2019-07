Středočeši propadli. Bohemka nás svlékla do naha, posteskl si kouč Weber

„Agresivním fotbalovým pojetím v první půli nás Bohemka svlékla do naha. Někteří moji hráči nabyli dojmu, že jsou lepší než fotbalisté soupeře, což byl velký omyl. Důrazem a nasazením jsme se soupeři rovnat nemohli," posteskl si Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi. Středočechům tak ani trošku nevyšla generálka na čtvrteční vstup do bojů v 2. předkole Evropské ligy, v němž doma hostí Ordabasy z Kazachstánu.

Už po čtyřiceti vteřinách byl blízko gólovému zápisu Podaný, ale míč po jeho hlavičce šel těsně mimo. Vzápětí však Vacek dodal domácím klid, když nasměroval balon do branky skluzem po centru Keity. Ve velké pohodě hrající Podaný pak parádně poslal míč do sítě z přímého kopu, jeho další střelu pak usměrnil do branky Hronek.

Smutný trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber během utkání s Bohemians.

Roman Vondrouš, ČTK

A to tým z města automobilů mohl schytat mnohem větší výprask, kdyby Klokani byli do přestávky přesnější. Řadu dalších šancí totiž domácí promarnili. „První půle byla skutečně vynikající. Měli jsme mnoho příležitostí," chválil tým trenér Bohemians 1905 Martin Hašek, jehož mužstvo doma vstřelilo tři branky poprvé od dubna 2018, kdy porazilo Plzeň 5:2.

„Poprvé od doby, co jsem se týmu chopil, jsme doma dokázali vstřelit za poločas tři branky a neinkasovali. Minulý rok jsme doma měli problémy se získáváním bodů a střílením branek. Po nevydařeném prvním kole v Jablonci jsme potřebovali zvítězit. A kluci zareagovali skvěle," rozplýval se Hašek.