Smrtící kanonáda mu připomněla rekordní debakl Slavie. Udělal jsem si hezký dvoustý start, tetelil se Krob

„Udělal jsem si takový hezký dvoustý start," usmíval se Jan Krob. Ač obránce, zjevil se v šestnáctce před gólmanem Matoušem Trmalem a nadvakrát zúročil přihrávku Jana Matouška.

„Viděl jsem, že jdeme do brejku, tak jsem útok podpořil. Volal jsem na Matyho, ať mi přihraje a jsem rád, že mě tam našel a zvýšil jsem na 2:0. Ale už první střelu jsem měl tlačit víc nahoru a dát gól," popsal svou premiérovou trefu v zelenobílém dresu.

„Někdo to tam ještě zblokoval, naštěstí jsem tam byl o chvilku dřív a dotlačil to tam pravou nohou. To je asi můj první a poslední gól pravačkou, to si můžu odškrtnout," culil se ortodoxní levák.

Kanonáda pokračovala

Se svými parťáky pak ve zbývajících dvaceti minutách slavil ještě další čtyři zásahy. „Tak jednoznačný to však určitě nebylo. Dali jsme sice rychlý gól, ovšem od patnácté minuty jsme se trochu zatáhli a Slovácko bylo lepší na míči. Mělo i pár závarů, trefili i břevno. Začátek druhého poločasu byl vyrovnaný a asi rozhodl druhý gól. Chtěli to dohnat, otevřeli to a my jsme podnikali smrtící brejky," zhodnotil zatím největší kanonádu aktuální sezony.

„Ale určitě šlo o těžký zápas. Už jsem takový zažil i obráceně, kdy jsme dostali z každého útoku gól, a podobný na Slavii, kde jsme s Teplicemi vyhráli 7:0. Prostě se nám povedl každý brejk," připomenul šest let starou rekordní výhru Teplic na hřišti Slavie.

„Do čeho jsme kopli, z toho byl gól. Doufejme, že jsme se nevystříleli a necháme si něco na čtvrtek. Čeká nás důležitý zápas, chceme ho zvládnout," řekl Krob před čtvrteční odvetou 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan, proti němuž se pokusí dohnat ztrátu z úvodního duelu 1:2.