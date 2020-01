Fotbalista Pilař se v Olomouci vrátil do ligového mužstva

Bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař se v Olomouci od pondělí zapojí do přípravy A-mužstva. Jednatřicetiletého záložníka potrestalo na konci listopadu vedení klubu za porušení smlouvy přeřazením do béčka. Podle médií byla důvodem postihu veřejná kritika trenéra Radoslava Látala.

Bývalý hráč Plzně zkritizoval kouče v rozhovoru pro deník Sport. Pilař tehdy podle médií také požádal o ukončení smlouvy, platné do léta, to však klub odmítl.

Nyní se Sigma s fotbalistou dohodla na jeho návratu do prvního mužstva a klubový web uvedl, že se Pilař od pondělí zapojí do přípravy. S prvoligovým týmem následně ve středu odcestuje na soustředění do Turecka.

Pilař působí v Olomouci od předloňského léta, kdy přišel z Plzně. Se západočeským celkem získal v roce 2015 titul a zahrál si s ním i Ligu mistrů. Za sebou má také angažmá v Hradci Králové, Wolfsburgu, Freiburgu a Liberci. Za národní tým odehrál 22 zápasů a dal pět branek.