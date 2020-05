Soupisky rivalů na derby se plní, přibrali další esportové hráče

Sešívaným fanouškům není Martin „Kobby" Strnad vůbec neznámý. Právě on se stal prvním členem nedávno založeného esport týmu Superslavia esports. Do největšího povědomí se dostal během turnaje Datart e:ligy, kdy společně s dalším členem týmu pro virtuální derby Štěpánem „Riijkem" Sobockim obsadili druhé místo. Na nedávnou spolupráci mohou společně zavzpomínat už v neděli.

„Je to podle mě pěkné zpestření v těžké době a myslím si, že i pro fanoušky, když teď neprobíhají žádná fotbalové utkání. Moc se těším a doufám, že derby hlavně zvládneme a vyhrajeme," říká Kobby na klubovém webu.

🎮 | Velká posila pro virtuální derby! Sešívané řady doplní člen našeho esports týmu @slavia_esports Martin „Kobby" Strnad. #derbypomaha



V současnosti reprezentuje červenobílé na turnaji Sparta Invitation Cup. „Zatím si vedu dobře, dostal jsem se až do semifinále, které se odehraje ve čtvrtek. Čeká mě nelehký soupeř Seron, ale v téhle fázi turnaje už si člověk nevybere. Doufám, že se mi ho podaří vyřadit a probojovat se do finále," uvádí jeden z favoritů.

První takový zápas bude speciální

Prvním profíkem v rudém dresu je Jan 'The Johny' Hradil, teď k němu přibyl Jan "Emerickson" Krupička. Služebně druhý nejstarší hráč Sparta eSports se tak porve o jeden z osmi bodů, které budou v neděli k mání.

"Na derby se samozřejmě těším, ještě speciálnější je tím, že to bude první takový zápas mezi Spartou a Slavií. Bude to něco výjimečného. Snad nezklamememe fanoušky a celý klub a budeme brát výhru!" přeje si Emerickson.

🗣 Emerickson: : „Na derby se samozřejmě těším, ještě speciálnější je to tím, že to bude první takový zápas mezi Spartou a Slavií. Bude to něco výjimečného. Snad nezklameme fanoušky a celý klub a budeme brát výhru!"



Profesionální esportoví hráči nebudou ovládat Spartu a Slavii, ale svůj FIFA Ultimate Team. "Je to zajímavější pro nás a ve výsledku i pro fanoušky. Celá kompetitivní scéna ve FIFA se od ročníku FIFA 17 přesunula do tohotou modu. Je to atraktivnější a hlavně lidé, kteří třeba pravidelně sledují herní scénu, určitě uvítají, že můžeme hrát ve FUT. Pro nás není úplně záživné hrát za normální kluby. FUT je v tomhle ohledu o dost lepší, můžeme tam lépe ukázat, co umíme," kvituje Emerickson.

Za Spartu dále do virtuálního derby nastoupí Adam Karabec, Adam Hložek, Jiří Kladrubský a herec David Novotný. Za Slavii pak Lukáš Provod, Petar Musa, Alex Král a herec Vojtěch Kotek. Jména dalších aktérů budou zveřejněna v dalších dnech.