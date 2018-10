Jablonecké eso lepší než Higuaín či Willian. Reprezentaci bych se nebránil, usmál se Trávník

24letý ofenzivní záložník přispěl proti Dynamu Kyjev brankou a nahrávkou k remíze 2:2. „Je to pro nás malé vítězství," uznal Trávník. S parťáky totiž s ukrajinským velkoklubem prohrával už po čtvrthodině hry kvůli strašidelným individuálním chybám 0:2.

„V tu dobu to byly špatné pocity. Chtěli jsme do zápasu vstoupit dobře a nedostat gól. Bohužel jsme inkasovali dva a museli jsme se zvednout. Ale dokázali jsme to sami, což je pro nás obrovské plus," cenil si Trávník úctyhodnému návratu do zápasu proti silnému soupeři. Zelenobílí dokonce mohli skóre i otočit, když v závěru střílel jen těsně vedle Vladimir Jovovič.

„Jo, měl tam jednu hezkou střelu vedle tyčky. Kdyby to tam spadlo, to by byla velká euforie, ale musíme být skromní a bod brát," pověděl jeden z nejlepších hráčů Severočechů.

Gól nebyl náhodný

K bodu výrazně přispěl, když na první branku nahrál Davidu Hovorkovi z rohového kopu. „Ten gól nás určitě nakopl. Když jsme snížili na 1:2, oni už potom nehráli tak, jak si asi představovali. My jsme hru hodně zlepšili a v závěru přišel i gól na 2:2," poznamenal. A ten gól nebyl náhodný. Kouč Petr Rada svůj tým na slabinu soupeře u zadní tyče před zápasem připravoval.

„Máme nějaké signály a zrovna tento je jeden z nich, bylo to úmyslné," dosvědčil Trávník, který druhý gól deset minut před koncem sám vstřelil po přihrávce Lukáše Masopusta.

„Čekal jsem, že to Maso bude dávat pod sebe vzduchem, dělá to tak celkem často. Zprvu jsem vůbec nevěděl, jak mám na balón jít, jestli levou nebo pravou nohou. Pak jsem do toho strčil podrážkou a naštěstí to tam padlo," popsal.

Kam ve své kariéře tento zásah znamenající hodnotný bod řadí? „Hodně vysoko, v Evropské lize jsem dal druhý, doufám, že postupem času budou přibývat," uculil se „Tráva", jenž se parádně trefil i v prvním kole na hřišti Rennes, kdy zaskočil českého reprezentanta Tomáše Koubka z přímého volného kopu.

„Začátek zápasu s Kyjevem Míšovi nevyšel, některé balóny neudržel a zkazil i pár přihrávek, které normálně dává. Ale postupem času se do hry dostal. On má jednu velkou výhodu, že neustále zůstává v pohybu a spoluhráčům se nabízí. Ale momentálně odvádí nadstandardní výkony okořeněné brankami," pochvaloval své eso kouč Jablonce Petr Rada.

Proti Dynamu Kyjev Michala Trávníka přímo na Střelnici viděl i nový reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý. Řekl si svým výkonem o dodatečnou nominaci na zápas se Slovenskem a Ukrajinou v Lize národů? „To nevím, je to na trenérech. Ale nebránil bych se," uzavřel Trávník.