Že bychom do jara nepostoupili? Na to nesmíme ani pomyslet, burcuje Slavii Sýkora

Přišel až do druhého poločasu, měl hru polomrtvé Slavie v Bordeaux oživit. Vždyť i bod by stačil Pražanům k postupu ze skupiny C Evropské ligy. Čtyřiadvacetiletému záložníkovi Janu Sýkorovi se to ale nepovedlo a fotbalisté Slavii prohráli ve Francii 0:2. Deset minut před koncem zápasu se dostal do obrovské šance, v ní ale selhal.

Radost fotbalistů Bordeaux poté, co June Koundé vstřelil do sítě Slavie druhý gól v utkání Evropské ligy.

Štve vás zahozená tutovka hodně?

Mrzí mě to, ani nevíte jak... Kdybych vyrovnal na 1:1, třeba by tak zápas skončil, což by nám vzhledem k porážce Kodaně v Petrohradu stačilo k postupu. Byla to moje obrovská chyba. Kdybych to dal, tak by se nám hodně ulevilo. Takhle budeme muset o postup do jara zabojovat v prosinci doma s Petrohradem.

Čím vás Bordeaux překvapilo?

Věděli jsme, že technicky a v individuálních činnostech je na tom Bordeaux dobře. Připravovali jsme se na to. Bohužel jsme zápas nezvládli.

Zlepšili se domácí oproti zápasu v Praze?

Soupeř hraje vždycky to, co mu dovolíte. My jsme jim toho dovolili opravdu hodně. Podle toho zápas vypadal a dopadl.

Uvědomujete si, že pokud byste doma s Petrohradem prohráli a Kodaň nebo Bordeaux vzájemný zápas vyhraje, pak nepostoupíte?

Uvědomujeme si to, ale na něco takového nesmíme ani pomyslet. Teď před sebou máme ligové zápasy, pak se plně soustředíme na Petrohrad. Ten poslední zápas musíme zvládnout.

Oddechli jste si, že Petrohrad vyhrál nad Kodaní a vám z posledního zápasu stačí bod?

To není o tom, jestli jsme si oddechli. Nás v první řadě mrzí, že jsme nezvládli utkání v Bordeaux, musíme si rozebrat proč, pak teprve můžeme myslet na něco jiného.

Trenér Trpišovský po zápase řekl, že pokud budete s Petrohradem hrát tak špatně jako v Bordeaux, nemusíte o postupu ani přemýšlet...

Má pravdu, pro nás je tohle utkání poučením. Příští zápas musíme vzít za jiný konec.

Dolehla na vás podivná atmosféra téměř prázdného hlediště, kde bylo jen pár fanoušků Slavie?

Myslím si, že ne. Máme dost zkušené mužstvo, abychom si všechno v hlavách urovnali. Náš výkon v Bordeaux prostě nebyl dobrý.