Další miliony v tahu! Slavia bude šetřit, kouč vidí šanci, jak vydělat víc

Jackpot je dávno v tahu. A teď je fuč i vidina dalších milionů. Fotbalová Slavia musí řešit problém. Místo stovek milionů korun za Ligu mistrů přiteče do kasy vršovického klubu jen 75 „míčů" za start v lize Konferenční. Nafouknutý rozpočet mistrů z Vršovic před sezonou s ničím podobným nepočítal, co se tedy bude nyní v Edenu dít? Přijdou škrty a radikální korekce kádru? Trenér Jindřich Trpišovský se nechal po porážce s Legií ve Varšavě slyšet, že žádnou velkou potíž ohledně financí nevidí.

Slavia do Evropské ligy přes Legii Varšava nepostoupila

Já jsem to pokazil, kál se Tecl, když Slavia vyklidila pozice v Evropské lize

Pražané přitom poprvé od sezony 2016/17 nebudou hrát skupinu jedné ze dvou nejprestižnějších klubových soutěží a musejí se spokojit s nově vzniklou Konferenční ligou. Za účast v její hlavní fázi je bonus 75 milionů korun, jenže za Ligu mistrů by se odměna počítala ve stovkách milionů, a to už je pořádný rozdíl. I za start v Evropské lize by byla odměna o sedmnáct milionů vyšší, a ani ty na ulici jen tak neleží...

Trpišovský ale po zpackaném duelu ve Varšavě vyjádřil přesvědčení, že vyřazení nebude mít vliv na ekonomiku a složení kádru pro podzim. „Z ekonomického hlediska může být Konferenční liga pro klub paradoxně výhodnější než Evropská. Už před Ligou mistrů jsme měli jasnou představu, s jakým kádrem jsme pak chtěli podzim absolvovat. Tohle s tím nesouvisí. Tady nám šlo o sportovní ambice, z pohledu ekonomiky to žádný rozdíl není, spíš naopak," mínil uznávaný kouč.

Realita je taková, že Slavii čeká utahování opasků a redukce kádru. Podle zdrojů Sport.cz se bude šetřit všude. Klub třeba podporoval futsalisty Slavie, šlo o částku v jednotkách milionů, teď už prý ale futsalová odnož dostala informaci, aby s žádnou finanční injekcí nepočítala. A to je jen střípek z mozaiky.

Kolik vydělaly české kluby Tři české kluby se mohou těšit na finanční odměny za postup do základních skupin evropských pohárů. Sparta za účast ve skupině Evropské ligy kluby dostane v přepočtu zhruba 92 milionů korun, Slavia s Jabloncem v Konferenční lize vyinkasují o 17 milionů méně.

V kádru Slavie mělo panovat před čtvrtečním zápasem větší pnutí i kvůli finančním odměnám pro hráče. Prosakují totiž informace, že před sezonu v klubu nikdo nepočítal s tím, že by Slavia propadla až do nově vzniklé a nejméně ceněné evropské soutěže. I s touhle nepříjemností se musí sešívaní vypořádat. Je pochopitelně možné, že Trpišovského tým dobrými výsledky další peníze vydělá a dočká se jakési finanční náplasti, je ovšem zřejmé, že díry v rozpočtu bude řešit i odchody z kádru.

Byť se to vedení klubu zdráhá přiznat, třeba Peter Olayinka by se změně klubových barev nebránil už nějaký čas a potíž je jen v tom, že za něj zájemce nenabídl sumu, která by se zamlouvala vedení mistrovského klubu.