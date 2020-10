Pohádkový příběh pokračuje a český stoper září štěstím. Jeho tým vede ligu

Pohádkový příběh českého fotbalisty nebere konce. Stoper Tomáš Petrášek, který ještě před čtyřmi lety kopal jen třetí ligu v Polsku, se probojoval do reprezentace a má za sebou i úspěšný debut v národním týmu, když na Kypru patřil k nejlepším hráčům na trávníku. Následně se mu dařilo i na klubové úrovni, protože jeho Rakow vyhrál ve šlágru polské nejvyšší soutěže na hřišti Gorniku Zabrze 3:1 a vede tabulku. "Je to nádherné období. Hrát za reprezentaci, to byla ohromná čest a velký zážitek. A s Rakowem to jde také skvěle," směje se fotbalista.