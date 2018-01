Tomu se říká vyloučení! Hráč se srazil s rozhodčím, ten ho nakopl a poslal do sprch

Běžela už 91. minuta utkání. Favorit z Paříže se bránil sílícímu tlaku Nantes, které se hnalo za vyrovnáním. PSG však najednou podnikl rychlý brejk a vracející se Carlos pelášil zpět do obrany. Jak moc se soustředil na akci, tak nekoukal před sebe a doslova sestřelil hlavního arbitra Chaprona, jenž se mu připletl do cesty.

Překvapený sudí se skácel k zemi a okamžitě začal jednat. Nejprve hráče úmyslně nakopl a poté mu udělil žlutou kartu. Pro brazilského obránce už byla v utkání druhá, takže putoval předčasně do kabin.

Incident vzbudil ve Francii velký ohlas a sudí byl dočasně suspendován. Chapron bude incident vysvětlovat u disciplinární komise. Komise rozhodčích ho stáhla z nominace na středeční zápas francouzské ligy mezi Angers a Troyes.

Komise rozhodčích je navíc připravena celý konflikt ještě ve středu dále řešit a dá se očekávat, že Chaprona potrestá. Z opakovaných záběrů je vidět, že hráč si sudího nevšiml a rozhodně do něj schválně nestrčil. Navíc arbitři jsou součástí hry, takže se podobné případy občas stanou. Žlutá karta - natož pak vyloučení - není na místě.

Celá Evropa se nám směje, zlobí se v Nantes

Chapron se dnes Carlosovi omluvil. "Hráč Carlos mě zasáhl. Byl jsem v šoku a ucítil jsem ostrou bolest v místech, kde jsem nedávno prodělal zranění. Následoval špatný reflex a nohou jsem se ohnal po hráči. Omlouvám se mu za toto nevhodné gesto," uvedl Chapron v prohlášení.

Čtyřiadvacetiletý Carlos po vyloučení marně protestoval a prezident Nantes Waldemar Kita se v hledišti jen nevěřícně smál. "Je to vtip. Dostal jsem dvacet textových zpráv, že ten rozhodčí je snad vtip. Co chcete, abych řekl? Když řeknu příliš mnoho, budu ještě předvolán etickou komisí. Nemáme právo říct cokoliv," prohlásil Kita.

"Upřímně řečeno, celá Evropa se nám tu směje. Je to hráč, který byl faulovaný a dostane červenou kartu. Máme tu problém, je skandální vidět něco takového. Rozhodčí by měl být potrestaný na šest měsíců," doplnil prezident Nantes.

Po zápase marně očekával, že se rozhodčí omluví. Sudí se k incidentu vyjádřil až dnes. "Bylo nám řečeno, že Chapron musí odpočívat a je na masáži. Takhle to prostě chodí. Je to amatérismus. Upřímně chci věřit, že to neudělal záměrně. Minimálně omluvu ale očekáváte," uvedl Kita.

Vyloučení od hrubiána neplatí

Odškodnění se Nantes dočkalo i od vedení soutěže, které Carlosovi zrušilo druhou žlutou kartu. Brazilský stoper tak může nastoupit už ve středečním ligovém duelu s Toulouse, který by původně po vyloučení musel vynechat.

Podle domácího útočníka Valentina Rongiera by jeho spoluhráč dostal minimálně desetizápasový trest, pokud by se role s rozhodčím obrátily. "Reakci rozhodčího považuji za naprosto absurdní. Diego to rozhodně neudělal schválně," prohlásil Rongier.

"Zeptal jsem se rozhodčího, jak si může Diega dovolit nakopnout a on se mi odvážil říct, že uklouzl. Musel jsem se tomu smát. Doufám, že dostane trest. Musí jít příkladem a neměl by dělat takové věci," dodal Rongier.

Domácí po bizarním vyloučení přišli o závěrečný tlak, prohráli 0:1 a lídrovi ligy v soutěžním utkání popatnácté za sebou podlehli. Křivdu přitom svěřenci trenéra Claudia Ranieriho cítili už po hodině hry, kdy pomezní rozhodčí neuznal vyrovnávací trefu, přestože Emiliano Sala podle záběrů v ofsajdu na rozdíl od dvou spoluhráčů nebyl.