Bitva o Modriče vrcholí! Real svoji oporu pustit nechce. Ale do hlavy mu nevidíme, přiznává hvězda

Do hodně nepříjemné situace se dostává Real Madrid. Poté, co odešel hvězdný Ronaldo, klubu reálně hrozí i odchod dalšího klíčového muže sestavy a nejlepšího hráče nedávno skončeného světového šampionátu Luky Modriče. Naději tak fanouškům Los Blancos dávají slova útočníka Bílého baletu Lucase Vázqueze. "Jsem si jistý, že Luca zůstane," uklidňuje situaci sedmadvacetiletý forvard.

Je to jen pár dní, co mohla úřadujícího vítěze Ligy mistrů zasáhnout po odchodu Ronalda a kouče Zidaneho další pořádná ráda. Důvod k nervozitě španělského velkoklubu přinesla informace italského tisku Gazzetta dello Sport, kde vyšla zpráva, že Inter Milán chystá v nejbližších dnech podepsat smlouvu se špičkovým záložníkem. Tím měl být právě chorvatský vicemistr světa.

Vše vygradovalo o to víc, že samotný Modrič měl projevit zájem Santiago Bernabéu opustit. Veškeré spekulace o jeho možné odchodu však vyvrací právě Vázquez, který patří mezi nejblížší přátelé chorvatského záložníka.

"Jsem naprosto v klidu. Modrič je členem Realu a zůstane to tak i nadále. Nepochybuji, že bude v týmu pokračovat. Nikdy sice nic nevíte se stoprocentní jistotou a už vůbec ne ve fotbale, ale v tomto případě v to věřím. Je ale pravda, že do hlavy mu nevidím," říká španělský útočník.

Další dobrou zprávou pro příznivce Realu je i prohlášení vedení samotného Interu, který přiznal, že zvažuje i jiné možnosti v případě, že se mu Modriče nepodaří získat.

K případnému odchodu se vyjádřil i Zidanův nástupce Julen Lopetegui. "Luka je výjimečný fotbalista a my čekáme na jeho příjezd po dovolené s otevřenou náručí. Mluvil jsem s ním po mistrovství světa. Dohodli jsme se, že se sejdeme ještě 8. srpna. Ale já ho v týmu určitě udržet chci," říká kouč Bílého baletu.