Loučení s ligou bude přípravou na finále Královského poháru, připomíná trenér Barcelony před duelem v Eibaru

Fanoušci Barcelony totiž za svým týmem do Eibaru v přílišném počtu nepojedou, neboť pořád nemohou skousnout vyřazení v semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem. Čekali, že prezident klubu Josep Bartomeu bude konat a okamžitě trenéra Valverdeho propustí, neboť v nejprestižnější a pro Barcelonu pochopitelně nejdůležitější soutěži selhal opakovaně.

V loňském ročníku ve čtvrtfinále s AS Řím, letos s Liverpoolem, kam si také vezl třígólový náskok.

Jenže Bartomeu nic. Nejenže trenéra nepropustil, ale ještě ho hájí.

„Hned druhý den po vyřazení jsem Valverdemu řekl, že má podporu mou i celého představenstva, a to platí stále," opakoval prezident Barcelony i před cestou do Eibaru.

„Pracujeme na velkém projektu a jsme teprve v jeho polovině. Valverde má v Barceloně smlouvu a my jsme s jeho prací velice spokojeni," trval Bartomeu na svém i při čtvrteční prezentaci knihy „Kubala", na které se objevil.

Ani Valverde nemíní rezignovat, dokonce prohlašuje sezonu za velice úspěšnou, což pochopitelně fanoušky katalánského klubu vytáčí.

„Máme za sebou velmi dobrou sezonu, to je realita. Vyhráli jsme španělský Superpohár, obhájili ligový titul, teď nás ještě 25, květan čeká finále Královského poháru s Valencií, které chceme samozřejmě získat také," připomínal Ernesto Valverde, co všechno jeho tým zvládl a vyhrál.

„Vyřazení z Ligy mistrů na lesku sezony sice mnohé poničilo, ale my musíme myslet na to, co můžeme získat a nikoli na to, co se stalo," pravil před utkáním na rozloučenou s ligovou sezonou.

„Proto i konfrontace v Eibaru bude pro můj tým důležitá. Pravdou sice je, že ani domácí o nic nehrají, ale je to soupeř, který jde do každého střetnutí s velkou intenzitou a nasazením. Eibar rozhodně nebude odpočívat a relaxovat, takže pro nás to bude dobrá příležitost, jak se připravit na pohárové finále," ujišťuje Valverde, že pro jeho mužstvo nebude nedělní střetnutí, které můžete sledovat v přímém přenosu Televize Seznam, rozhodně formalitou.

Na tiskové konferenci před zápasem v Eibaru mluvil Valverde i o posilách, které by měly v létě na Camp Nou přijít. Ovšem jen v náznacích, takže neprozradil, jak jsou jednání s Griezmannem z madridského Atlétika či třeba De Jongem a De Ligtem z amsterdamského Ajaxu daleko.

„Vždycky jsem tvrdil, že Griezmann je skvělý hráč, ale uvidíme, zda skončí v Barceloně," vykroutil se z přímé odpovědi.

Ani prezident Barcelony Bartomeu nebyl sdílnější. „Někteří hráči už smlouvy podepsali, v dalších jednáních budeme pokračovat po finále Copa del Rey," řekl pouze, aniž by angažování Griezmanna či De Jonga potvrdil.