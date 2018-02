Coutinho první gólem poslal Barcelonu do pohárového finále

Fotbalisté Barcelony popáté za sebou postoupili do finále Španělského poháru, kde se utkají se Sevillou. V semifinále vyřadili Valencii, kterou po úvodní výhře 1:0 porazili i v odvetě 2:0. Svým prvním gólem po přestupu z Liverpoolu se o to zasloužil Philippe Coutinho. Druhou trefu přidal Ivan Rakitič.

Valencie neproměnila své šance, naopak v 50. minutě utekl po levé straně Luis Suárez, poslal přízemní centr na zadní tyč, kde se ve skluzu prosadil Coutinho a rozhodl o postupu. Suárez brazilskému záložníkovi asistoval u prvního gólu i v předchozím společném působišti Liverpoolu.

Pro Coutinha to byl čtvrtý start od ledna, kdy se stal nejdražší posilou v historii Barcelony. "Je to pro mě výjimečný moment. Čekal jsem na první gól a konečně ho mám. Navíc to pomohlo k postupu do finále," řekl Coutinho, který do hry zasáhl jen čtyři minuty před svým gólem. "Od všech jsem slyšel, že můžeme být jako první v historii popáté za sebou ve finále. Je to velký úspěch," dodal fotbalista, za kterého Barcelona zaplatila 160 miliónů eur (přes čtyři miliardy korun).