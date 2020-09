Liga mistrů, díl druhý? Slavii v play off věří bookmakeři i drtivá většina sázkařů

Pražská Slavia večer domácím utkáním rozehraje play off fotbalové Ligy mistrů. Po loňské jízdě základní skupinou, která sice nepřinesla postup, ale klub se díky ní na evropské scéně těšil nevídané porci uznání a respektu, nemůže být v Edenu jiný cíl než si zkušenost zopakovat. Co se týče postupu, Slavia je kurzem 1,57:1 poměrně výrazným favoritem, FC Midtjylland, na který se sází v poměru 2,47:1, ale nemusí být tak snadným soupeřem, jak by se při pohledu na kurzy mohlo zdát.