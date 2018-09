Šilhavý hledá cestu z bídy, začne charakterními hráči. Poborský je uzavřená kapitola

Jen týden zůstala fotbalová reprezentace bez trenéra. Karel Jarolím skončil v letadle cestou z Ruska po debaklu 1:5. Jeho nástupcem se podle očekávání stává Jaroslav Šilhavý. Jeho inaugurace proběhla v sídle FAČR na Strahově. Smlouvu bude mít do listopadu 2019, tedy do konce kvalifikace o EURO 2020. Jeho asistenty jsou Tomáš Galásek a Jiří Chytrý, trenérem brankářů pak Milan Veselý. Záznam tiskové konference najdete v přiloženém videu.

Národní tým si oťukl už jako asistent. Funkci zastával pod Karlem Brücknerem a později pod Petrem Radou. Teď se Jaroslav Šilhavý do reprezentace vrací jako hlavní trenér.

"Jednání bylo docela rychlé, nabralo rychlý spád. Spekulovalo se o Karlu Jarolímovi, jestli dokončí rok, v kuloárech už padal jména moje nebo Víti Lavičky. A teď tady sedím... Vedení FAČR si mě vybralo, což je pro mě velký závazek i před celým národem. Jsem ale rád, že jsem to já," líčí Šilhavý.

Je mu jasné, že má před sebou těžký úkol. "Jenže co je jednoduché? Podobně jsme přicházeli do Slavie a nakonec získali titul. Nevěřím, že je všechno špatně, že jsme přestali umět hrát fotbal. Kritika je veliká, veřejnost to tak vnímá. Musíme ji přesvědčit," uvědomuje si nový kouč.

Času nemá nový realizační tým nazbyt. Již za necelý měsíc mužstvo čekají zápasy na Slovensku a Ukrajině, které zásadním způsobem rozhodnou, zda uspěje v Lize národů.

Žádá borce, kteří se za nic neschovají

Šilhavého vnímá fotbalové prostředí jako charakterního trenéra. Proto není divu, že svou novou misi chce začít sázkou na charakterní hráče.

„Lídři nám chybí v dnešní době obecně i v české lize. Proto bude náš výběr zpočátku zaměřen na charakterní hráče, co se za nic neschovají," avizuje kouč.

Jednotlivce zatím moc jmenovat nechce. „Něco v hlavě máme. Teď mě napadá třeba Sivok, typ bojovníka, který mluvil na hřišti i v kabině. Neříkám, že tady bude, ale podobné potřebujeme, když se zraní nosní hráči jako Suchý či Dočkal," vysvětluje Šilhavý.

Šilhavý jako hlavní trenér vedl sedm prvoligových celků, nejvydařenější byla angažmá v Liberci a ve Slavii, s nimiž získal mistrovský titul.

Poborský nebude českým Ševčenkem

Nástupem Šilhavého padla varianta s Karlem Poborským. Silnou osobností bývalého hráče, který by se stal českým Ševčenkem. Ať už jako trenér, či záštita realizačního týmu v jiné roli.

„Je třeba vidět časovou souslednost. Po porážce s Ukrajinou jsem volal Poborskému, zda by měl ve čtvrtek čas na kafe. Počítali jsme, že Jarolím povede ještě minimálně dva zápasy v Lize národů. Jenže pak jsme prohráli v Rusku," líčí svazový místopředseda Roman Berbr.

Hned cestou po debaklu Jarolím skončil. „V letadle jsme narazili na jméno Šilhavý a v tu chvíli jméno Poborský padlo z pozice hlavního trenéra. Jarda je pro mě trenér a Karel nepřijal funkci, která mu byla nabídnuta. Chtěl by jinou. Poborský je tedy uzavřená kapitola," vysvětluje Berbr, i když netají, že model Ševčenko by se mu zamlouval.