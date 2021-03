Trávník v Celje? Pecka! libuje si Sadílek. Slovince zkusí skalpovat i potřetí

Domácí výběr hrál proti Španělům z bloku, počítáte, že to bude z jeho strany otevřenější?

Je to dost pravděpodobné. Hráli jsme s nimi na ME sedmnáctek a ten zápas byl tehdy taky nahoru dolů, vyhráli jsme ho nakonec 1:0. Pak jsme se s nimi ještě utkali kvalifikaci na ME devatenáctek, kdy jsme otočili v první patnáctiminutovce z 0:1 na 2:1. Zápas byl taky otevřený. Čekáme, že bude zítra zase náročný. Nepříjemný soupeř, který má kvalitu. Poločas se Španěly se drželi a drželi remízu. Je to bojovný tým.

Přemýšlíte, kudy by mohla vést cesta k postupu?

Díváme se zápas od zápasu. Soustředili jsme se na Italy, za tři body to nevyšlo, ale zase to nebyl propadák, že bychom vyhořeli, dostali bůra. Teď můžeme jít s čistou hlavou do zápasu se Slovinci, který musíme ho zvládnout za tři body. Pak se uvidí dál. Samozřejmě že postup ze skupiny je náš cíl.

Michal Sadílek (vlevo) slaví se spoluhráči gól proti Itálii na ME jedenadvacítek.

FAČR

Jaká je kvalita trávníku?

Bavili jsme se o tom s klukama, když jsme na něm poprvé trénovali. říkali jsme si, že to je pecka, jak je trávník nachystaný, že v Česku momentálně takový nikde není. Je radost na tom hrát, není úplně zastřižený, že by byl úplně nakrátko. Trávu nechali trochu delší, ale balon po ní jezdí. Nemyslím si, že by to nějak zpomalovalo hru nebo by to mělo nějaké nevýhody. Hřiště bylo v perfektním stavu. Organizátoři turnaje ho šetří, že každý tým má na stadionu jenom jeden předzápasový trénink. Pak už se na něj nedostaneme a jsme na svém tréninkovém hřišti. Dělají maximum pro to, aby trávník vydržel.

Po zápase a trénincích hned míříte zpět na hotel. „Bublina je pro vás určitě hodně náročná...

Ano, ale my už si zvykli z kvalifikačních zápasů, že jsme nesměli opustit hotel, musíme dodržovat určitá pravidla od UEFA atd.

Jsem nervózní, ale hráči ze mě nervozitu cítit nesmí, říká před Slovinskem Karel Krejčí

Sport.cz, FAČR

Čím se v době volna zabavujete?

Včera jsme měli první volnější odpoledne. Jinak každé dopoledne a odpoledne máme taktiké porady, tréninky, předtím bylo zase cestování sem. Včera jsme měli poprvé volnější odpoledne. Někdo šel spát, jiný hrál herní konzole, je to různé...

Na podzim jste zamířil z PSV Eindhoven na hostování do Liberce, kde se vám daří a pravidelně nastupujete. Slovan byl dobrá volba, souhlasíte?

Když to teď vezmu s odstupem času, volba byla opravdu dobrá. Jsem moc rád, že Liberec po mně sáhl, dal mi tu šanci i kvůli této akci, tedy ME 21, že jsem se mohl rozehrát. Po fyzické stránce se cítím výborně, daří se nám i v Liberci. Chci Slovanu i PSV ještě jednou poděkovat, že mi hostování ve Slovanu umožnili.

V modrobílém dresu jste si na podzim zahrál i skupinu Evropské ligy, do pohárů máte našlápnuto i v této sezoně.

Neříkáme to nahlas, ale všichni po nich toužíme. Liberec si poháry už osahal, okusil jejich atmosféru a vůbec jsme nezklamali. Určitě je náš cíl, abychom i do další sezony poháry vybojovali.