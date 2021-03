Slovinsko - Česko 1:1 Lvíčatům opět pomohl vlastenec! Postup do čtvrtfinále se ale komplikuje

Čeští fotbalisté do 21 let uhráli na ME druhou remízu, a znovu výsledek 1:1. Proti domácím Slovincům zachránili bod pět minut před koncem, kdy jim opět pomohl vlastní gól soupeře, který si po přímém kopu Janoška vstřelil Prelec. Svěřence Karla Krejčího čekají v závěrečné úterní bitvě skupiny B obhájci zlata Španělé, kteří ve 21 hodin nastoupí proti Itálii.

Čeští fotbalisté do 21 let v zápase proti Slovinsku na ME. Zleva Denis Granečný, Ladislav Krejčáí a Matěj Chaluš.

Češi se hnali za vyrovnáním, a nakonec se ho dočkali. Janošek poslal z přímého kopu míč do šestnáctky na bližší tyč a Prelec ho nohou nešťastně usměrnil do vlastní sítě. V nastavení měl vítězný gól na kopačce Chaluš, po rohovém kopu ale ve skluzu v těžké pozici netrefil odkrytou bránu.

Český tým se do šestnáctky příliš nedostával a o přestávce přišly změny. Na hřišti vběhli Fukala místo Holíka a záložníci Ostrák se Šulcem, kteří měli za úkol rozhýbat českou hru a aktivita Krejčího party vzrostla. Na trávník naskočil taky Karabec, jenže Češi obtížně rozbíjeli obranný val, dobrá spolupráce mezi Lingrem a Ostrákem ke gólu nevedla stejně jako rána Šulce nad bránu. Slovinci spoléhali na brejky, po jednom z nich pronikl do šestnáctky Medved a levačkou protáhl Jedličku.

