Výstraha ruským pořadatelům: Fotbalový šampionát ohrožuje invaze kobylek

Právě z ministerstva zemědělství vzešla výstraha určená pořadatelům světového šampionátu.

„Víceméně jsme se naučili vypořádat se s kobylkami na polních plodinách v jižním Rusku, kde se přemnožují rok co rok, neboť v těchto oblastech nalezly příznivé klima i podmínky," připomíná vedoucí odboru ochrany rostlin ministerstva zemědělství Pjotr Chekmarev a upozorňuje. že se kobylky přemnožily na více než miliónu hektarů jižně od Moskvy.

„Ale co by se stalo, kdyby podnikly invazi na stadióny? Není to vyloučené, neboť trávníky je přitahují. Pak by nám hrozila celosvětová ostuda, neboť kobylky jsou schopné zničit veškerou zelenou plochu," varuje.

Hlavně Volgograd, kde se budou hrát zápasy Anglie - Tunisko, Nigérie - Island, Japonsko - Polsko a Saúdská Arábie - Egypt je podle jeho mínění v největším ohrožení.

Ruští pořadatelé tvrdí, že se i na tuto hrozbu nachystají a s kobylkami si poradí.