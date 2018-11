Další zářez! Skončila komedie 14. kola ČFL, znělo stadionem. Asistenta bleskově vyhodili

Příslušná komise rozhodčích po vyhodnocení videozáznamu z utkání reagovala nezvykle rychle. Vyhazovem... Už v neděli asistenta Novotného přeřadila po uznání neregulérní branky a ovlivnění výsledku do působnosti nižšího řídícího orgánu. Bude tedy k dispozici pro krajské soutěže. Alespoň to tak stojí na stránkách FAČR v komuniké z hlasování per rollam (oběžníkem) o příslušném případu.

Vyšehrad, se známým šíbrem Romanem Rogozem v roli sportovního ředitele, šel do vedení ve 33. minutě (na videu v čase 45:30). Na bránu Litoměřicka vypálil Drobílek, gólman míč vyrazil a pro střelce Čapka už nebyl problém skórovat. Kdyby nestál pár metrů v ofsajdu, bylo by vše v pořádku. Jenže asistent prohřešek nesignalizoval a hosté mohli slavit.

Přehlédnutý ofsajd při gólu hostujícího Vyšehradu najdete v čase 45:30.

Severočeši se mohli zlobit i ve druhé půli. Nejprve chtěli v 82. minutě zahrávat penaltu po střetu litoměřického Vernera s bránícím Krejdlem. To se poroučel domácí hráč v pokutovém území k zemi, ale zkušený arbitr Makovička nepískal.

V tomto případě komise vedená Martinem Schröterem konstatovala bez dalšího, že rozhodčí se dopustil hrubé chyby. A ještě jeden důsledek. V sídle FAČR je asi rušno. Zatímco jindy je delegace rozhodčích na příští kolo touto dobou dávno známá, ještě v pondělním odpoledni obsazení zápasů dalšího víkendového dějství nebylo zveřejněno, resp. bylo podle všeho staženo a dělá se nanovo.

Na hřišti emoce planuly ještě po zmíněném zápase. Když se po půlminutě nastavení rozlehl areálem Makovičkův hvizd, jímž ukončil utkání, sbíhali se k němu fotbalisté Litoměřic, jako by měl v píšťalce magnet. Cítili křivdu. Pocit zmaru jen podtrhl domácí hlasatel, který zápas označil za komedii.

Při odchodu do kabin došlo i ke strkanici hráčů, kde se jeden z vyšehradských hráčů brání ataku slovy, že za výkon arbitra on ani nikdo z jeho spoluhráčů neodpovídá. „Copak já za to můžu?“ je slyšet na záznamu. Na výsledku už se každopádně nic měnit nebude a Vyšehrad je po vítězství 1:0 na druhém místě tabulky.

