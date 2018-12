Útočník na autobus fotbalistů Boky se kaje: Byl to impuls, normálně takové věci nedělám!

„Lituji, co jsem provedl. Byl to impuls, který jsem neovládl. Nevěděl jsem, jak svoje chování zastavit. Šel jsem na zápas s rodinou, normálně takové věci nedělám. Bolí mě, co jsem způsobil," uvedl fanoušek, který může na návštěvu nejen domácích zápasů svého oblíbeného klubu River Plate na dlouhý čas zapomenout i v případě podmíněného trestu. I po dobu jeho trvání by měl zákaz na veškeré fotbalové zápasy v Argentině.

Fanoušci River Plate před odvetným zápasem finále Poháru osvoboditelů.

Martin Acosta

Firpo s několika fanoušky River Plate hodinu a půl před výkopem zaútočili kameny na autobus s hráči Boky, který mířil na stadion. Střepy z rozbitých oken několik fotbalistů zranily. Zápas byl nejprve odložen, poté zrušen. Nakonec se uskuteční tuto neděli na neutrální půdě tisíce kilometrů od Buenos Aires, ve španělské metropoli Madridu, na stadionu Realu. Firpo byl označen za hlavního agresora, hrozí mu nepodmíněný trest odnětí svobody na dva roky a čtyři měsíce. S jistotou už ale ví, že ho čeká 180 hodin veřejných prací.