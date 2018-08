Další rekordní přestup! Chelsea za gólmana z Bilbaa zaplatila dvě miliardy korun

Španělský brankář Kepa Arrizabalaga přestoupil z Bilbaa do Chelsea, která za něj podle médií zaplatila 72 miliónů liber (asi dvě miliardy korun) a udělala z něj nejdražšího gólmana světa. V londýnském klubu by měl třiadvacetiletý fotbalista nahradit Thibauta Courtoise, jenž je na odchodu do Realu Madrid.

Thibauta Courtoise, který má namířeno do Realu Madrid, V Chelsea nahradí Kepa Arrizabalaga z Bilbaa

O přestupu informovalo Bilbao na svém webu krátce poté, co Courtois nezahájil s anglickým celkem přípravu, údajně kvůli jednání o přestupu do Realu. Šestadvacetiletý belgický reprezentant se stal hráčem Chelsea v roce 2011, kdy přišel z Genku, ale obratem zamířil na hostování do Atlética Madrid.

V červnu 2014 se do Londýna vrátil a stal se jedničkou místo Petra Čecha. Během hostování v Atléticu vyhrál Courtois s týmem španělskou ligu a Evropskou ligu a zahrál si i ve finále Ligy mistrů. S Chelsea poté získal nejlepší brankář nedávného mistrovství světa dva ligové tituly.

Šampionátu v Rusku se jako náhradník zúčastnil i Arrizabalaga. Odchovanec Bilbaa má za sebou také hostování v Ponferradě a Valladolidu a za národní tým zatím odchytal jediný zápas. Nyní Chelsea zaplatila výstupní klauzuli v jeho smlouvě a udělala z něj nejdražšího brankáře světa.

Transfer překonal nedávný rekord Brazilce Alissona Beckera, za nějž AS Řím dostal od Liverpoolu 65 miliónů liber. Předtím brankářský přestupový rekord patřil 17 let transferu Gianluigiho Buffona z Parmy do Juventusu, který za něj tehdy zaplatil 33 miliónů liber.