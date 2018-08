Čechův náhradník Ospina jde z Arsenalu hostovat do Neapole

Arsenal poslal na hostování do Neapole fotbalového brankáře Davida Ospinu, jenž byl v uplynulých třech sezonách dvojkou za Petrem Čechem. Po letním příchodu Němce Bernda Lena by se už devětadvacetiletý Kolumbijec nejspíš do branky vůbec nedostal, požádal proto vedení londýnského klubu o odchod.