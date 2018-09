Čech vyděsil Arsenal obřími kiksy. Tohle je sebevražda, s míčem je zoufalý, píší v Anglii

Už v úvodu mohl po fatálních chybách bývalého českého reprezentanta v rozehrávce několikrát inkasovat. Ostrovní média tak opakovaně zdůrazňují, že aktivní hra nohama, kterou nový kouč Kanonýrů Unai Emery po gólmanovi vyžaduje, není českému veteránovi vlastní.

„Čech, který se viditelně necítí s balonem u nohy komfortně, přihrál při presinku Cardiffu přímo na nohu Harryho Artera. Hráči Arsenalu se už drželi za hlavy, ale Arter z hranice šestnáctky pravačkou přestřelil," připomíná největší Čechovu hrubku server listu Guardian.

„Čech se snaží rozehrávat odzadu, ale jde to špatně. To, co se zdálo být proti Manchesteru City diskutabilní, vypadalo tentokrát vyloženě sebevražedně," napsal zase Daily Mail.

„Čech vypadal s míčem u nohy zoufale zranitelný. A to hned třikrát. Dvakrát v úvodních 55 sekundách," připomíná Daily Mail hrubky, kdy se Čech nejprve snažil před atakujícím Bobbym Reidem přihrát na Nacha Monreala a málem přišel o míč, následně pak přišla zmíněná přihrávka přímo na nohu Artera.

„Za chvíli pak zkoušel najít Hectora Bellerina podél své brány a málem namazal Dannymu Wardovi. Takových manévrů se ale většinou chcete v první desetiminutovce vyvarovat," přidal list.

„Čech je (v rozehrávce s vlastními spoluhráči) váhavý, vypadá jakoby na něj mířil granát a ne fotbalový míč," napsal mimo jiné Telegraph