Pokud Chelsea nezruší trest, stáhne si všechny hráče z hostování

Fotbalová Chelsea se 11. dubna bude při slyšení před odvolací komisí FIFA bránit proti ročnímu zákazu přestupů, který dostala za porušení pravidel o uzavírání smluv s mladými hráči. Pokud zůstane trest v platnosti, podle obránce Andrease Christensena by se klub snažil přes léto udržet všechny kmenové hráče. Znamenalo by to, že v Chelsea by zůstal i český reprezentant Tomáš Kalas, který nyní hostuje v druholigovém Bristolu.