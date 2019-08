Z Manchesteru United odešel do italské ligy také obránce Smalling

Obránce Chris Smalling odchází z Manchesteru United na roční hostování do AS Řím. Fotbalista, který v anglické reprezentaci nastřádal 31 startů, strávil na Old Trafford devět let a za slavný klub odehrál přes 300 soutěžních zápasů. Jeho pozici však poznamenal letní příchod Harryho Maguirea, za kterého vedení United podle médií zaplatilo více než dvě miliardy korun.