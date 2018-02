Guardiola dosáhl svého. UEFA vyslyšela apely kouče Manchesteru City, které zazněly po lednovém utkání FA Cupu jeho týmu s Cardiffem, v němž byl vážně zraněn Leroy Sané. Jeho nevybíravě fauloval domácí Bennett a s německým legionářem se senegalskými kořeny to vypadalo hodně zle. „Rozhodčí by měli hráče chránit. To je jejich hlavní úkol,“ rozpálil se trenér Citizens, protože lékaři odhadovali, že si Sané minimálně měsíc nezahraje.

Evropská fotbalová generalita Guardiolův apel vyslyšela a před jarním pokračováním evropských pohárů vydala výzvu adresovanou všem rozhodčím.

„Jste odpovědní za dodržování pravidel, ale také za ochranu hráčů a jejich bezpečí. Proto trestejte ty, kteří se dopouští nevybíravých zákroků a hrají natolik bezohledně, že mohou protivníkovy hráče zranit a ohrozit jejich kariéru," dostali rozhodčí jasný pokyn od UEFA s dodatkem, že zápasy evropských pohárů jsou sledovány po celém světě. „Musí nám proto jít o pozitivní image fotbalu adresovanou především mladým fanouškům sledujícím pravidelně ty největší hvězdy."

Pep Guardiola si tuto výzvu vyslechl v Basileji, kde jeho tým dnes nastoupí k prvnímu osmifinálovému utkání Ligy mistrů, glosovat ji však nechtěl.

„Není ten pravý okamžik, abych ji komentoval. Mluvil jsem na toto téma už tolikrát, takže bych se jen opakoval," prohlásil před zápasem v St. Jakob Parku proti Vaclíkovi, Suchému a spol.

Great to be back in training with the boys 🔥⚽🔥 #inSané #LS19 pic.twitter.com/RMbkoyLY7x — Leroy Sané (@LeroySane19) 12. února 2018

Možná svou roli sehrálo i to, že vážně zraněný Sané se už po dvou týdnech do kádru Citizens vrátil a přiletěl s mužstvem do Švýcarska, i když jeho léčení bylo původně odhadováno na sedm týdnů.

„Sám jsem překvapený, jak rychle se dokázal vrátit. Pracoval na sobě tvrdě, a protože je mladý, zvládl to. Absolvoval s námi už trénink, a i když není ještě stoprocentně v pořádku, chtěl by mužstvu pomoci," prozrazoval Guardiola, který má k dispozici i Davida Silvu a Fabiana Delpha.

„Mužstvo je ve formě, ale Liga mistrů je úplně jinou soutěží než Premier League. Věřím ale, že už jsme dál než v loňské sezóně, kdy jsme v osmifinále nastříleli Monaku šest branek, ale také jsme jich šest dostali a v osmifinále vypadli," připomínal Guardiola kolaps svých svěřenců v minulém ročníku.

„Scházely nám zkušenosti, proto jsme vypadli se soupeři, s nimiž se to stát nemělo. Věci se ale změnily. Pokud měla přijít chvíle, kdy budeme připraveni v Lize mistrů vyhrávat, pak je to právě teď," souhlasil s trenérem jednatřicetiletý kapitán Citizens Vincent Kompany.

„Samozřejmě že jedna věc je takto mluvit a druhá to dokázat na hřišti. V předchozích sezónách jsme pocítili, jak je to těžké. A ještě těžší je dostat se mezi ustálené společenství tvořené Barcelonou, Realem Madrid a mnichovským Bayernem. Každý tým, který to zkusil, selhal," připomínal Kompany, že na Manchester City čeká páté osmifinále Ligy mistrů v historii, ale pouze v sezóně 2015/16 dokázal postoupit mezi nejlepší osmičku soutěže.

„Nejdřív nás ovšem čeká Basilej a teprve pak se dostaneme tam, kde se můžeme měřit s těmito soupeři. A mám pocit, že už je dokážeme porazit," nepřipouštěl kapitán Citizens, že by se triumfální pochod jeho týmu měl zastavit ve Švýcarsku.