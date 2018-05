Postrach brankářů Salah má další trofej pro nejlepšího hráče Premier League

Kanonýr Liverpoolu Mohamed Salah oslavuje svoji úvodní trefu proti AS Řím.

Salah ve 37 ligových duelech v dresu Liverpoolu nastřílel 31 gólů, a pokud se v neděli trefí i proti Brightonu, překoná rekord sezóny s 38 zápasy. O ten se zatím dělí s Alanem Shearerem, Cristianem Ronaldem a svým předchůdcem v dresu „Reds" Luisem Suárezem.

Salah, jenž už v Anglii prožil v letech 2014-2016 nepříliš úspěšné období v Chelsea, se do Premier League vrátil loni za 34 milionů liber z AS Řím. Za Liverpool vstřelil v 50 soutěžních zápasech 43 gólů a pomohl mu mimo jiné do finále Ligy mistrů.

„Říkalo se, že jsem tady napoprvé neměl úspěch. Od té doby bylo mým cílem tady konečně uspět. Jsem moc šťastný a pyšný, že jsem tuhle trofej získal," uvedl Salah na webu Premier League.