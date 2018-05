Anglický fotbalový mistr světa Wilson zemřel ve věku 83 let

Bývalý fotbalový obránce Ray Wilson, který v roce 1966 vybojoval s Anglií premiérový titul na mistrovství světa, zemřel ve věku 83 let. Oznámili to zástupci Huddersfieldu, v jehož dresu Wilson odehrál většinu kariéry. Na zápasy svého někdejšího klubu nepřestal chodit ani poté, co mu byla v roce 2004 diagnostikována Alzheimerova nemoc.