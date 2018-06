Do Česka mě to neláká, kariéru klidně zakončím v Anglii, přiznává (ex)reprezentant Pudil

Je to deset let, kdy Daniel Pudil přestoupil z Liberce do Genku. Od té doby hraje v zahraničí a vracet se nehodlá. 32letý bek prodloužil v Sheffieldu Wednesday smlouvu o rok. „Domů mě to zatím neláká,“ říká 35násobný reprezentant. S národním týmem už příliš nepočítá.

Hrát v zahraničí deset let není úplná samozřejmost, jak si toho ceníte?

Jednoduché to asi není, však do ciziny odešla spousta kluků a po roce po dvou se vrátili... Konkurence venku je úplně jiná. Jsem samozřejmě rád, že se mně poštěstilo zůstat venku takhle dlouhou dobu. Ukazuje to, že asi nějaké kvality mám, trenéři a majitelé se mnou byli vždy spokojení. Teď jsem podepsal smlouvu na další rok. Věřím, že skončím jedenáctou sezónu a pak dostanu další smlouvu a v cizině budu ještě pokračovat.

Přestože větší část z toho jste hrál „pouze" ve druhé anglické lize, alespoň jedenáct sezón venku moc českých hráčů nezvládlo...

Spíš doufám, že jedenáctým rokem to nekončí a že tam ještě další přibude. Jsem s majitelem domluvený, že když budu podávat kvalitní výkony a hrát, tak si v lednu sedneme a o další rok prodloužit můžeme.

O návratu do Čech tedy vůbec neuvažujete?

Když jsem odešel do ciziny, říkal jsem si, že se chci jednou stoprocentně vrátit a zakončit kariéru tady. Ale s postupem času, když vidíte atmosféru, jaká je na fotbale venku, domů mě to neláká. Když to půjde, klidně bych v Anglii kariéru zakončil.

Prý byste v Sheffieldu rád pracoval i po skončení hráčské dráhy. Co byste chtěl dělat?

Při řešení smlouvy s majitelem došlo i na rodinu a na to, že jsme tady spokojení a že bych to chtěl dohrát tam, on byl z toho nadšený. Řekl jsem mu, že bych neměl problém pro něj pracovat i po konci kariéry, on se na to tvářil velmi dobře. Asi bych pak dělal skauta. Do trénování se moc neženu, nejsem pro to správný typ. Vše je ale otevřené.

Ale předpokládám, že o konci kariéry ve 32 letech ještě nepřemýšlíte.

Zdraví mi slouží. Vlastně jsem neměl vážnější zranění, až na kdysi zlomené zánártní kůstky. Takže budu hrát do té doby, kdy to půjde a budu vědět, že na to mám a můžu týmu pomoci. Fotbal mě pořád baví, což je asi nejdůležitější.

Jak to nyní máte s reprezentací? Naposledy jste hrál v listopadu 2016.

Těžko říci. Minulý rok jsem měl v červnu svatbu, takže jsem se po sezóně omluvil, ale nedal jsem to asi vědět s dostatečným předstihem. Možná se na mě kvůli tomu naštvali a neberou mě. Ale myslím si, že je tam spousta mladších kluků, kteří mají hrát. Mně bude 33 let a je logický, že není potřeba mě tam brát. Blíží se kvalifikace na ME, a i kdyby se postoupilo, nevěřím, že bych na turnaj jel jako pětatřicetiletý. Je to tak lepší.

Takže jste ji už uzavřel?

To ne, kdyby mi pozvánka přišla, neodmítl bych. Ale když se blíží nominace, tak s tím nepočítám. Jsou tam mladší hráči, kteří hrají dobře. Vlastně v klubu už ani nehraju levého beka a posunul jsem se do středu obrany. A myslím, že nároďák má spoustu kvalitních stoperů.