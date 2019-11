Kapitán slibuje důstojné loučení. Neradi bychom zase seděli v kabině a koukali po sobě, připomíná Severní Iry

Ale asi nic snadného už tři dny po vítězné partii s Kosovem a postupu na evropský šampionát nastupovat k zápasu s Bulharskem...

Narážíte na to, jak probíhaly oslavy a jak jsme postup slavili?

Trénink národního týmu v Bulharsku

I na to...

Oslavy proběhly, protože na EURO se nepostupuje každý den. Všechno ale v rámci mezí. Jako reprezentace jsme pod dohledem a nemůžeme si dovolit zahodit postup zápasem, na který bychom nebyli připraveni.

A to přesto, že v něm už o nic nepůjde, protože o postupovou jistotu a účast na závěrečném turnaji vás nemůže výsledek ze Sofie připravit?

Právě proto na něj musíme být nachystáni.

Varovná zkušenost z posledního domácího přípravného střetnutí proti Severnímu Irsku, do jehož průběhu a výsledku se promítla euforie ze senzační kvalifikační výhry nad Anglií?

Rozhodně nechceme zase sedět o půli v kabině a koukat po sobě, jako po poločasovém resumé proti Severním Irům. Půjdeme do utkání proti Bulharsku jako do každého jiného kvalifikačního zápasu. S maximálním nasazením.

Bude to ale o to těžší, že v Sofii se hraje před prázdnými ochozy, neboť Bulharsko pyká za rasistické chování svých příznivců v posledním domácím střetnutí proti Anglií.

Žádný fotbalista nehraje rád před prázdnými tribunami, pro každého je lepší, když na stadionu vládne pořádná atmosféra. Proto bude skutečně těžké se na zápas připravit. Hlavně v hlavě.

Vy už jste podobnou zkušenost s prázdným hledištěm udělal...

Ještě když jsem hrál v Plzni, nastoupili jsme v Istanbulu proti Fenerbahce k osmifinálové odvetě Evropské ligy, která se hrála bez diváků. Příjemné to není. Ale teď v Sofii dopředu víme, co nás čeká a před utkáním si to ještě připomeneme. Neradi bychom ve druhém poločase zase doháněli výsledek.

A v zelených dresech k tomu. Jak se vám jako kapitánovi národního mužstva vůbec zamlouvají?

Jsou zajímavé a zároveň i kontroverzní. Třeba autor zamýšlel, aby vzbudily tolik emocí a vášní. Možná, že nám to pomohlo... Před plzeňským utkáním s Kosovem se řešily víc zelené dresy než důležitý zápas, takže na nás nebyl takový tlak.

S kvalifikací se rozloučíte proti Bulharsku, které už dvanáct utkání v řadě nevyhrálo, a i proto znovu vyměnilo trenéra. Nepomohlo to, v přípravě s týmem Paraquaye zase prohrálo. Co od domácího týmu očekáváte dnes večer?

Těžko říct předem, jak bude zápas vypadat. Možná, že po výměně trenéra vyrukují s jinou taktikou, než jakou zkusili u nás, kde chtěli využívat rychlosti svých hráčů a spoléhat na brejky. Třeba tentokrát vsadí na napadání, aby vyhráli a zvedli si sebevědomí. Musíme být připraveni na všechno.