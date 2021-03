Finové do kvalifikace s tričky: Stojíme za Glenem. Ani kdyby slyšel, že je zku*vy syn, takhle by se nedopálil

Nebyli sami, tričko na sobě neměl jen legionář z anglického Norwiche Teemu Pukki, hráč kyperského Pafosu Onni Valakari, pětatřicetiletý Tim Sparv působící momentálně v řecké Larisse či Robin Lod hrající v americkém Minnesotě za tamní United.

Oblékli ho i další hráči jako výraz, že za svým spoluhráčem z Rangers stojí.

I gólmanská jednička Finů Lukas Hrádecký, brankář bundesligového Leverkusenu slovenského původu narozený v Bratislavě, se na stranu Kamary postavil.

Glen Kamara Z Rangers (vlevo) ve slovní přestřelce s Ondřejem Kúdelou z týmu Slavie.

„Je to na zvracení. Glen je pohodový kluk, a pokud se do něho někdo pustil, pak to nebylo o nějakém, „zku*vysynu", ale o něčem úplně jiném," odmítá podle finských médií Hradecký uvěřit, že by Kamara slyšel od Kúdely jen to, že je ..."zas*anej chlapík."

„Považuji za naprosto neuvěřitelné, že je v dnešní době ještě potřeba o tomto tématu vůbec diskutovat," prohlásil Hrádecký. Jeho spoluhráči z finské reprezentace mluvili na srazu před vstupem do kvalifikace ve stejném duchu.

„Věřím slovům Glenna. Na to, co se stalo, jsem byl v šoku už v první reakci. Znám Glena dokonale a vím, že je to člověk, který hned tak snadno neznervózní. Doufám, že se s tím něco udělá," přidal se kapitán finského národního týmu Teemu Pukki.

„Tato trička jsou jasným prohlášením. Hodně jsem přemýšlel, jak je něco podobného v roce 2021 možné. Všichni bojujeme proti rasismu, ale stále je mezi námi," vykládal novinářům Onni Valakari před tréninkem finské reprezentace v aréně Töölö Bolt v Helsinkách.

Přímo na stadionu i v helsinských ulicích se navíc objevila graffity, jimiž i finští fotbaloví fanoušci vyjadřují oporu Kamarovi.

I Kamara předstoupil před zápasem před média, ke čtvrtečním událostem v Ibroxu se však nevyjádřil.

„Právníci mi dali jasný příkaz," vysvětloval odmítnutí.

Ondřej Kúdela a celá fotbalová Slavia s ním rezolutně odmítají, že by výrok pronesený směrem ke Kamarovi měl jakýkoli rasistický podtext.

Řekl jsem mu: „Zasr*aný chlapík", popírá Kúdela, že Kamara měl od něho slyšet: „Jsi zas*aná opice."

Incidenty, které se ve čtvrtek udály v Ibroxu, už na podnět Slavie šetří skotská policie. I právník Kamary se k němu vyjádřil.

Fnský kapitán Tim Sparv v tričku s nápisem I stand with Glen

„Mluvil jsem s policejním vyšetřovatelem, který mi potvrdil, že vyšetřování trestné činnosti v případu Kúdela je v plném proudu. Doufám, že až se vrátí do Anglie, bude připraven odpovědět skotské policii na její dotazy," cituje advokáta Aamara Anwara skotská verze SunSport.

Případem se zabývá také UEFA, jejíž španělský inspektor Antonio Garcá Alcaraz už Slavii kontaktoval.

Rovněž skotská fotbalová reprezentace hodlá před čtvrtečním zápasem kvalifikace proti Rakousku podpořit boj proti rasismu. Rozhodla se tak po vyhroceném zápase mezi Rangers a pražskou Slavií.

Skotští fotbalisté na hřišti nepokleknou. „Když přišlo pokleknutí, poprvé, bylo opravdu silným symbolem. Teď už je to poněkud vyčpělé," řekl trenér Steve Clarke. Místo pokleknutí budou fotbalisté stát na znamení solidarity s bojem proti rasismu. „Možná to, že stojíme vzpřímeně a nejsme na kolenou, všechny probudí a upozorní, že když budeme spát, rasismus nikdy nezmizí," dodal.