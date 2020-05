Ibrahimovic se vrátil do Milána, po karanténě se připojí k týmu

Fotbalový útočník Zlatan Ibrahimovic se po pobytu ve Švédsku vrátil do Itálie, kde se po absolvování dvoutýdenní karantény zapojí do přípravy AC Milán. Týmové tréninky budou v zemi podle současného harmonogramu uvolňování opatření proti šíření koronaviru možné od 18. května.

Ibrahimovic do Švédska přicestoval v polovině března, poté co byla kvůli nákaze nemocí covid-19 přerušena italská liga. Pro trénink si zvolil stockholmský klub Hammarby, kde k nelibosti fanoušků rodného Malmö v listopadu koupil téměř čtvrtinový podíl. Ve Švédsku mohl s mužstvem trénovat díky tomu, že v zemi byla zakázána shromáždění až nad 50 lidí.

V Hammarby tím vyvolal naději, že by za klub mohl časem nastoupit. Pomohly k tomu i spekulace, že osmatřicetiletý Švéd po sezoně kvůli některým krokům vedení AC Milán neprodlouží s klubem kontrakt. Ibrahimovic se k Rossoneri vrátil po odchodu z Los Angeles Galaxy a podepsal smlouvu do konce ročníku s opcí na další sezonu. Jeho možné angažmá v Hammarby zůstává otevřené.

"To ví pouze Zlatan. Nic takového neřekl a není to tak, že bych mu potřeboval říct, že ho tady chceme," řekl deníku Expressen sportovní manažer Hammarby Jesper Jansson.

Milánský Zlatan Ibrahimovic při tréninku s Hammarby ve Stockholmu.

Tt News Agency, Reuters

Ibrahimovic má jasno pouze v tom, že v kariéře chce pokračovat i nadále. "Mám smlouvu s AC Milán. Uvidíme, jak to tam skončí. Jestli to skončí. Chci hrát fotbal tak dlouho, jak to jen půjde," uvedl pro švédský televizní kanál DPlay bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Milán, Barcelony, Paris St. Germain či Manchesteru United.