Faul na video a absolutní ztráta jakékoliv důvěryhodnosti, soptil olomoucký kouč Jílek

„To není faul Falty na červenou kartu, to je faul na fotbal, faul na video. V tuto chvíli je to pro mě naprostá ztráta jakékoliv důvěryhodnosti," čertil se stratég Hanáků.

Vytočila ho situace ze závěru utkání, kdy hostující hráč fauloval domácího kapitána Radima Breiteho. „Když se na to podíváte, šlo o přirozený běh hráče. V té rychlosti si myslel, že má balón. Byl tam pozdě, Breite tam byl dřív. Došlápl na jeho nohu, to bezezbytku. Ale nebyla tam žádná nepřiměřená síla, nebyla tam zvednutá podrážka s cílem hráče zranit. Podle mě jasná žlutá karta. Absolutně nebyly splněny základní parametry na to, aby mohl rozhodčí udělit červenou kartu. Všichni se diví, domácí se diví, my se divíme, hráči se diví a video rozhodne o červené kartě? Tak nevím, o čem se bavíme," láteřil Jílek, jehož svěřence poslal Proske do kabin po několikaminutovém zkoumání situace u opakovaných záběrů na videu pár minut před koncem.

„Sám jsem zvědavý na hodnocení komise rozhodčích. Strašně by mě to zajímalo. Myslím, že to absolutně nenaplňuje žádnou podstatu faulu na červenou kartu," vztekal se. Sigma doma za týden hostí Spartu a pro příští kolo přišla o důležitého hráče. Verdikt sudího proto ještě zkusí dodatečně reklamovat, aby Faltu měli Hanáci k dispozici. „Podle toho, co jsem viděl, se o to pokusíme. Sám jsem zvědavý, jaké bude rozhodnutí," připustil Jílek.

I první gól posuzovalo video

Videorozhodčí byl v akci i v prvním poločase, když posuzoval situaci před první brankou Tarase Kačaraby po rohovém kopu.

„Rozhodčí mohl posoudit blok na Vepřeka jako faul. Když se dneska někdo podívá na Michala, tak má pod okem výraznou podlitinu. Sám si to neudělal. Nehledě na to, že Kačaraba pracoval rukama. Ale dobře, hrálo se agresivně, dejme tomu v nějakých intencích zápasu to pustili ve prospěch Liberce. Ale druhé video je nehodnotitelné," zlobil se Jílek, jehož mužstvo je po prohře na severu Čech se šesti body opět předposlední.

„Prohráli jsme 0:3, takže samozřejmě je to zklamání. Byť alespoň místy jsme navázali na to, co jsme předváděli v předešlých zápasech. Ale nutno říci, že ve finálních a rozhodujících situacích uvnitř vlastního a soupeřova pokutového území byl rozdíl viditelný ve prospěch Liberce. Ale nemyslím si, že bychom se tentokrát o výsledek neprali, neměl jsem ten pocit jako v některých předchozích zápasech. Škoda, že jsme nedostali možnost bojovat se stejným počtem hráčů, cítil jsme z hráčů odhodlání a snahu s tím ještě něco udělat," uzavřel Jílek.