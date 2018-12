Slávista Pokorný stráví jarní část v Bohemians. Hostování se finalizuje, zní z Ďolíčku

Fotbalisté Bohemians 1905 mají pro jarní část sezony první posilu do defenzivy. Do Ďolíčku má na hostování z nedaleké Slavie namířeno stoper Lukáš Pokorný, což potvrdily obě strany.

"Už nejsem v situaci, že bych oznamoval něco, co by bylo neveřejného. Jestliže jsme byli popřát našemu sousedovi z Vršovic hezký nový rok, tak jedna z věcí, na které jsme se dohodli, byla, že tam půjde hostovat Lukáš Pokorný," řekl Tvrdík v rozhovoru pro slavistickenoviny.cz.

"On se potřebuje objektivně rozehrát, v klubu tu šanci nedostává. A jít na hostování do klubu, který nám slibuje a garantuje, že bude pilířovým hráčem, bude tam hrát a dokáže teoreticky znovu předvést, proč jsme ho koupili, je pro nás příjemná situace," dodal slávistický předseda představenstva.

Lukáš Pokorný má jarní část fotbalové sezony strávit v Ďolíčku.

slavia.cz

Ve stejném duchu se vyjádřili i Klokani. "Zájem o něj máme. Hostování se finalizuje," řekl Tomášek.

Pokorný přišel do Slavie v lednu z francouzského Montpellier. Pětadvacetiletý stoper ale zasáhl v červenobílém dresu jen do tří zápasů minulé ligové sezony a do dvou duelů podzimní části nejvyšší soutěže. Hráč s jedním startem za reprezentaci v posledních měsících laboroval se zraněním a od srpna za A-tým Slavie nehrál.