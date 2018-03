Andrea se loučí, novým koučem Sparty bude Hapal, hlásí bookmakeři

Letná zatím mlčí, ještě během pondělka by však měla vydat očekávaný kouřový signál... Fotbalová Sparta se nejspíš loučí s italským koučem Andreou Stramaccionim a fanoušky zajímá, kdo bude jejím novým trenérem. Podle bookmakerů je největším favoritem Pavel Hapal, momentálně lodivod slovenské reprezentace do 21 let.