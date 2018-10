To bych taky rád věděl, v jaké fázi jsem, uvedl Jágr o svém návratu na led

Hokejista Jaromír Jágr je už od pátku na severní Moravě a ve Slezsku. V pátek viděl extraligovou porážku Třince s Plzní 2:3, v sobotu naopak výhru svého Kladna na ledě Frýdku-Místku 6:5 v prodloužení v Chance lize a v neděli dopoledne si zatrénoval s mladými Oceláři na ledě Werk Arény. Nyní je na programu tisková konference. „To bych taky rád věděl, v jaké fázi jsem," odpověděl hned na první otázku ohledně návratu na led. „Nebudu zastírat, že i když je to druhá nejvyšší soutěž, pořád je to velice kvalitní liga na to. Abych pomohl mužstvu, musím byt fyzicky připraven a být si jistý, že při zápasech a trénincích je malá šance se zranit,“ dodal zkušený hokejista.

„Spolupráci s Jardou byla už loni, letos jsme se snažili také něco zajímavého vymyslet. Využili jsme toho, že Kladno je teď na tripu a hraje ve Frýdku-Místku, Porubě a ve Vsetíně a domluvili jsme se s ním, že k nám přijede. Škoda, že nemohl nastoupit v sobotu už ve Frýdku-Místku. Trochu jsme s tím počítali, že už bude hrát. To by bylo úplně ideální. Doufejme, že to vyjde příště," řekl sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Jágr má s Třincem dobré vztahy, o čemž svědčí dohoda z minulé sezóny, kdy se po návratu z NHL s Oceláři dohodl střídavé starty v případě, že Kladno neuspěje v play off první ligy. Kladno v play off dokráčelo daleko, navíc se Jágr zranil, třinecký dres proto neoblékl.

Zdravotní stav nepustil 46letého Jágra na led zatím ani v této sezóně, zájem Třince ale neustal. „My máme zájem pořád. Je to výrazná postava, výborný hráč, který může pomoct jak našemu týmu, tak dokáže přilákat fanoušky. Vše ale záleží na něm," řekl Peterek. „Bavíme se o tom, ale bude to na pořadu dne až Jarda půjde na led a uvidíme, že je připravený hrát. Teď to nemá cenu vůbec řešit. Ale nevylučuje to, je vidět, že má chuť, také tady trénoval individuálně. Připravuje se a všichni se těšíme, až nastoupí.

Tréninku s hokejovou legendou si nejvíce užívali mladí třinečtí hokejisté. Nejprve si s ním zabruslili hráči 2. třídy, pak extraligoví dorostenci Třince. „Bylo to skvělé. Nějaké góly mi dal, ale něco jsem i chytil," řekl brankář dorostu Marek Macura.