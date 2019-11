Chomutovská posila Petr Stloukal pomýšlí znovu na návrat do extraligy

Hokejový útočník Petr Stloukal se po svém příchodu z extraligových Karlových Varů do prvoligového Chomutova zařadil možná i trochu podle očekávání k nejproduktivnějším hráčům druhé nejvyšší soutěže. S deseti vstřelenými góly patří do úzkého okruhu nejlepších střelců, navíc přidal i devět asistencí. A netají, že jej láká boj o návrat do extraligy právě v dresu chomutovských Pirátů. „Máme nějaký cíl, za kterým si jdeme," řekl Stloukal otevřeně v rozhovoru pro Sport.cz.