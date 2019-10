Hokejisté Švédska mají v kádru na Karjalu pět nováčků

Pět nováčků nominoval na listopadový turnaj Karjala v Leksandu a Helsinkách nový trenér hokejistů Švédska Johan Garpenlöv, který se posunul do role hlavního kouče z pozice asistenta Rikarda Grönborga. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má také tři mistry světa.

Debutu se na prvním turnaji Euro Hockey Tour v sezoně mohou dočkat brankář Christoffer Rifalk s obráncem Niklasem Hanssonem z Rögle, další beci Olle Alsing z Djurgaardenu, Arvid Lundberg ze Skelleftey a útočník Gustav Rydahl z Färjestadu.

Útočník Dennis Everberg z Rögle byl u posledních dvou triumfů Švédska na světových šampionátech v letech 2017 v Kolíně nad Rýnem a Paříži i o rok později v Kodani a Herningu. Loňské zlato z Dánska mají i brankář Magnus Hellberg z Petrohradu a obránce Mikael Wikstrand z Kazaně.

Útočník Oscar Lindberg z Zugu získal nejcennější kov na domácím světovém šampionátu v roce 2013 ve Stockholmu a také předloni. Spolu s ním a Hellbergem byl u triumfu před dvěma lety také Carl Klingberg z Zugu.

Poprvé od Světového poháru v Torontu v roce 2016 se vrací do reprezentace jednatřicetiletý útočník Patrik Berglund, který po předčasném konci angažmá v NHL působí v Djurgaardenu. Stříbrný medailista z olympijských her v Soči z roku 2014 v NHL sehrál za St. Louis a Buffalo 717 utkání, v nichž zaznamenal 170 gólů a 326 asistencí. V 60 duelech play off přidal 10 branek a 16 přihrávek.

V prosinci loňského roku ale Berglund při angažmá v Buffalu přestal trénovat a hrát a později uvedl, že ztratil chuť do hokeje. Vedení Sabres ho suspendovalo a nakonec přerušilo jeho smlouvu, kterou měl ještě na tři a půl roku. Za pět let mu zaručovala celkem 19,25 milionu dolarů.

Švédové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 7. listopadu doma v Leksandu proti české reprezentaci. O dva dny později po přesunu do Helsinek nastoupí proti Rusku a na závěr v neděli je čeká severské derby proti Finsku.