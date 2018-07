V Pardubicích skončil Slovák Sýkora. Ze zámoří se vrací Budík, Cardwell úvod sezóny zmešká

Šikovný forvard působil v tuzemské nejvyšší soutěži od roku 2013 a oblékal i dres Plzně nebo Třince. „Byl u něj dlouho otazník, váhali jsme, ale nakonec jsme se rozhodli, že dáme šanci našim odchovancům," vysvětlil Salfický.

Tým naopak posílí dvacetiletý obránce Vojtěch Budík, jenž se do Pardubic vrací po třech letech strávených v juniorské WHL. „Nepodepsal smlouvu v NHL a má s námi platný kontrakt. Sezónu začne v A-týmu Dynama a je na něm, jak zvládne přechod ze zámořské juniorky. Počítáme s ním do základu," řekl Salfický na adresu talentovaného mladíka, který na přelomu roku reprezentoval Česko na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Buffalu.

V kádru nadále zůstávají zkušení zadáci Josef Hrabal, Marek Trončinský i Petr Čáslava, kvůli vážným rodinným problémům však minimálně začátek nového ročníku nestihne kanadský bek Jacob Cardwell. „Požádal nás, aby mohl zatím zůstat v Kanadě a my mu vyhověli. Může se stát, že nebude moci v sezóně vůbec hrát, a jeho pozici tedy musíme nahradit. Věřím, že v blízké době zrealizujeme příchod jednoho obránce," dodal Salfický.

Mužstvo pod vedením kouče Miloše Holaně, jeho asistentů Pavla Marka, Otakara Janeckého a nového trenéra brankářů Adama Svobody absolvovalo suchou fázi letní přípravy a od pondělí si užívá dvoutýdenní dovolenou. Poté vyjede k tréninkům na ledě a ve čtvrtek 26. července ho čeká první přípravný duel, když doma od 17 hodin vyzve Liberec.